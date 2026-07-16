Ρωγμές σε περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες για το Μετρό – Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα ελέγξουν τα κτίρια 

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Εντείνεται η αγωνία των κατοίκων για τα σπίτια τους

Με την αγωνία ζούνε οι ένοικοι σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που καταγγέλλουν καθιζήσεις ή ρωγμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Mετροπόντικα.

Στο Δημαρχείο Αθηναίων έγινε σύσκεψη με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό υπό τον Χάρη Δούκα.

Αυτό που θέλουν οι κάτοικοι, και που τελικά τέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, είναι να τους δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τα όσα είπε Χάρης Δούκας, υπάρχουν κάποια κτήρια που έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Όμως είναι μεγάλος ο αριθμός των 200 διαμερισμάτων που έχουν υποστεί ρωγμές και οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι κάτι το οποίο ζητείται για όλες αυτές τις οικογένειες, όπως είπε και ο κ. Δούκας μετά το πέρας της σύσκεψης.

Επίσης ζητήθηκε η συμβολή ενός δημόσιου ανεξάρτητου φορέα που θα πιστοποιήσει την στατική επάρκεια των κτιρίων.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ θα ελέγξουν τα κτίρια

Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, λόγω των προβλημάτων στην περιοχή μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό η σύσκεψη έγινε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέματα αφενός την αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ» και αφετέρου την ασφαλή επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Είχε προηγηθεί συνάντηση μηχανικών της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», και της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ.κ. Χρήστο Καραδήμα και Χρήστο Φαφούτη, με τον δεήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συνεργάτες του και εκπροσώπους των ενοίκων των επηρεασθέντων κτιρίων. Στη διάρκειά της και σε εποικοδομητικό κλίμα, τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ενημέρωσαν τους συνομιλητές τους για τα πραγματικά περιστατικά στην διέλευση από την περιοχή της Κυψέλης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί το έργο και άκουσαν τις απόψεις τους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό αποφασίστηκαν:

1. Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στα οποία έχουν εμφανισθεί ζημίες και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών. Η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφαλείας των ενοίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από την σύμβασή της να εκτελέσει -και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί- η ανάδοχος κοινοπραξία. Στη διάθεση των πραγματογνωμόνων θα τεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο τους.

2. Προκειμένου στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες να επανεκκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθηκών διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της σχετικής έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση, το έργο της Γραμμής 4.

«Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι τα στελέχη της εταιρίας και οι επιλεγέντες κατά περίπτωση ανάδοχοι των μελετών και των έργων της, διαθέτουν στο ακέραιο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων αστικού σιδηροδρόμου και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, ενώ και στα συμβατικά τεύχη υιοθετούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για θέματα ασφαλείας και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Παράλληλα, βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια και την ποιότητα των έργων.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ταχιάος: Ζημιές σε 40 διαμερίσματα

Σε συνέντευξη που έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στον Μάκη Πολλάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.

«Αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν κάνει οι μηχανικοί και της ελληνικό μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία έχει και την ευθύνη της αποκατάστασης. Προσέξτε, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει μετροπόντικας και να υπάρχουν επιρροές επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές.

Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν προ διμήνου και τα οποία οδήγησαν στη διακοπή της πορείας του μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει στο σημείο εκείνο προκειμένου να υιοθετηθεί μία πιο ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει από ένα έδαφος το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάτρηση» ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

«Ο μετροπόντικας είναι τώρα κάτω από συγκεκριμένο σημείο γίνεται συνεχώς έγχυση του πολτού αυτού ο οποίος εξισορροπεί τη πίεση. Έχουν κατασκευασθεί οι δακτύλιοι της σήραγγας βεβαίως μέχρι το σημείο εκείνο, κατά συνέπεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος και αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα κτίρια που κάτι το οποίο αποτελεί ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας» προσέθεσε.

Καρύδης: Έχει γίνει καθίζηση, σε εξέλιξη το φαινόμενο

Για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews ο Παναγιώτης Καρύδης, ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, τονίζοντας ότι «έχει γίνει καθίζηση του εδάφους».

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους, από τις εργασίες του μετροπόντικα. «Το φαινόμενο αυτό είναι χειρότερο από σεισμό, καθώς ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο. Εδώ όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε ο κ. Καρύδης.

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μια βδομάδα εμφανιστούν ξανά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία ήδη έχουν μπαζωθεί όπως είναι η Φωκίωνος Νέγρη, η Ευελπίδων που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως και στους διάφορους σεισμούς».

Τα αιτήματα των κατοίκων

Κάτοικος και ιδιοκτήτρια διώροφης κατοικίας στην Κυψέλη που εμφάνισε ρωγμές, σημείωσε ότι «εδώ και 100 χρόνια η κατοικία παραμένει αγέρωχη σε σεισμούς και σε οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, αλλά όχι στην ανθρώπινη παρέμβαση».

Επισήμανε, ότι κατά την εταιρεία Άβαξ, θεωρείται «ατυχής» κάτοικος της Κυψέλης. «Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πάρα πολλές ζημιές και το εσωτερικό του σπιτιού έχει αντίστοιχες ρωγμές με αυτές στο εξωτερικό μέρος. Τα παράθυρα έχουν σφηνώσει από την πρώτη μέρα που πέρασε ο Μετροπόντικας».

«Τα αιτήματά μας είναι νέες γεωτεχνικές μελέτες, να μας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών, να γίνουν στατικές μελέτες των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ζημιές, να αποζημιωθούμε και να γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών», πρόσθεσε.