Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική σε όλη την Ελλάδα για την κακοκαιρία

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Λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων

Πάνω από 210 κλήσεις έχουν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές για την κακοκαιρία οι περισσότερες στην Αττική προέρχονταν από το δήμο Αθηναίων και περιοχές των δυτικών προαστίων.

Από αυτές οι 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και οι 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Από τις παραπάνω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

- 152 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνολικά 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 62, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Επιπλέον όπως σημειώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 30 κλήσεις για αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας ως αποτέλεσμα κυρίως έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τις τελευταίες 5 ώρες.