Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε βράχο στο Άγιο Όρος

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Τραυματίστηκε ο κυβερνήτης

Ελαφρά τραυματίστηκε κυβερνήτης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους το οποίο προσέκρουσε το πρωί σε βράχο έξω από τον αρσανά της μονής Ξενοφώντος, του Αγίου Όρους.

Ο κυβερνήτης, που ήταν και ο μόνος που επέβαινε στο σκάφος, παρελήφθη και μεταφέρθηκε με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στο λιμάνι της Δάφνης και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Καρυών για ιατρικές εξετάσεις

Το σκάφος ανελκύστηκε επιτυχώς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.