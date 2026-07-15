Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 69χρονου μετά από ανατροπή σκάφους στην Επανομή

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Αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως μεταδίδει το ERTNews συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες.

Παράλληλα, αναμένεται να απογειωθεί εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην περιοχή.

Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή.