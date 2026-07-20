Καλά στην υγεία της η 16χρονη που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, λόγω μέθης

0

Αρχικά συνελήφθη η μητέρα της, αλλά αμφότερες έχουν επιστρέψει σπίτι τους

Απολύτως καλά στην υγεία της είναι 16χρονη η οποία χθες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες ενώ το βράδυ στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της ανήλικης για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».

Μετά τη σύντομη νοσηλεία της η 16χρονη αλλά και η μητέρα έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους, με τη δεύτερη να έχει αφεθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για το εν λόγω περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.