Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που τουμπάρει ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση με ΙΧ στα Χανιά – Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή

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Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από τη στιγμή του τροχαίου με τη συμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ στα Χανιά, που συγκρούστηκαν λίγα μέτρα από το νοσοκομείο της πόλης.

Στο βίντεο του zarpanews, φαίνεται το ασθενοφόρο να συγκρούεται με το ασημί αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της και στη συνέχεια να τουμπάρει.

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν έγινε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Χανιά. Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο συναδέλφου νοσηλεύτριας που σχόλασε από τη βάρδια στο νοσοκομείο και πήγαινε σπίτι της. Έκανε τούμπες το ασθενοφόρο. Πολύ τυχεροί οι δύο συνάδελφοι διασώστες που ζουν και η συνάδελφος νοσηλεύτρια» επισημαίνει στη σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ.

«Πέθανε ο 53χρονος που μετέφεραν με ανακοπή. Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί, δύο διασώστες και μία νοσηλεύτρια, τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν. Ο 53χρονος που μετέφερε το ασθενοφόρο με ανακοπή, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο.

Δυστυχώς, ο 53χρονος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια, νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία. Τα ασθενοφόρα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» συμπληρώνει η ΠΟΕΔΗΝ.