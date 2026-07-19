Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ αυτοκινήτου στα Χανιά – Νεκρός ο ασθενής

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Υπάρχουν τρεις τραυματίες

Τραγική ήταν η κατάληξη που είχε τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 19/7 στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο, όπως μεταδίδει το ERTNews έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του οφείλεται στη σφοδρή σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του Ι.Χ., και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.