Θρίλερ στην Κυψέλη: Εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος σε βαλίτσα

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Άστεγος τηλεφώνησε στην αστυνομία - Η μυρωδιά ήταν έντονη

Μια ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής., μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.