Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Παραλιακή

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Συνελήφθησαν έξι άτομα και κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και άνω των 16.000 ευρώ

Στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου σε Βούλα και Γλυφάδα, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετώ, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιντόπινγκ και όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ μαζί με μία 32χρονη αναλάμβανε την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι επιχείρηση που διατηρούσε χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών και λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος» κατά τις συναλλαγές, ενώ η οικία όπου διέμεναν δύο ακόμη κατηγορούμενοι χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης («καβάτζα») των ναρκωτικών ουσιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90,38 γραμμάρια κοκαΐνης, 729,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16.605 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος αναβολικών δισκίων, τρία μαχαίρια, δύο ρόπαλα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 18 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, τρία tablet και τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των μελών της οργάνωσης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την επέμβαση των αστυνομικών ο 34χρονος επιχείρησε να απορρίψει ναρκωτικές ουσίες από το παράθυρο της οικίας του, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Όπως επισημαίνεται, οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μετά από έρευνα τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων όσο και στους χώρους των οικιών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-90,38- γραμμ. κοκαΐνης,

-729,8- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -16.605- ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα και -7- φυσίγγια,

αεροβόλο πιστόλι,

πλήθος αναβολικών δισκίων,

-3- μαχαίρια,

-2- ρόπαλα,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-18- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

-3- tablet.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν -4- «επιχειρησιακά» οχήματα, με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.