Ψεκασμοί στη Γλυφάδα μετά το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

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Πώς μεταδίδεται ο ιός και τι πρέπει να προσέχετε

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Γλυφάδα λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 16/7 ειδικό συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής να ξεκινήσει τους ψεκασμούς.

Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης και, όπως τονίζουν οι Αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικούς χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας.

Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετούσε άμεσα προστατευτικα κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.

​Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

​Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, 15 Ιουλίου, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

​Οι αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν στο κοινό ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμένουν προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους.

​Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr) ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).