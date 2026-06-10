Ξεκινούν οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία

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Η εφαρμογή των αεροψεκασμών αποφασίστηκε μετά από δειγματοληψίες ακμαίων

Την έναρξη των εναέριων ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή για την τριετία 2026-2028. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με το επίγειο έργο που είναι σε εξέλιξη, ώστε να γίνει καταπολέμηση σε εστίες που δεν είναι προσβάσιμες με επίγεια μέσα.

Συγκεκριμένα οι εναέριοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας θα ξεκινήσουν αύριο, Πέμπτη, με ψεκασμούς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (αρδευτικό Χαλάστρας, αρδευτικό Αγίου Αθανασίου, αρδευτικό Βραχιάς) καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (αρδευτικό Αιγινίου), στην περιοχή των ορυζώνων, σε έκταση 30.000 - 45.000 στρεμμάτων.

Η εφαρμογή των αεροψεκασμών αποφασίστηκε μετά από δειγματοληψίες ακμαίων που έγιναν στην περιοχή, στο πλαίσιο της εποπτείας των πληθυσμών των κουνουπιών, προκειμένου να διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδο οι πληθυσμοί των ακμαίων κουνουπιών το επόμενο διάστημα. Η περίοδος κρίνεται κατάλληλη καθώς έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αποστράγγιση των ορυζώνων, προκειμένου να γίνουν εφαρμογές ζιζανιοκτονίας από τους καλλιεργητές και έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη κατάκλιση με νερό, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται κατόπιν της έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών, με τη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων σκευασμάτων από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ εποπτεύονται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.