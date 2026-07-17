Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρησμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο

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Τέσσερις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ψησταριά, πυροτεχνήματα και εργασίες σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και Βίλια Αττικής

Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο (15 και 16 Ιουλίου 2026) σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προχθές Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με εννέα συλλήψεις για ισάριθμα περιστατικά εμπρησμού από αμέλεια σε οκτώ περιοχές της χώρας ενώ χθες, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε ακόμη τέσσερις συλλήψεις με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων να ανέλθει στις δεκατρείς. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, το γεγονός αυτό «αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών».

Σε γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα δεκατρία περιστατικά του διημέρου (15 και 16 Ιουλίου 2026) που οδήγησαν στις 13 συλλήψεις. Πρόκειται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και «άλλες απρόσεκτες ενέργειες».

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα σοβαρά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη και στα Βίλια Αττικής, ενώ, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ενημέρωση του ΠΣ «το περιστατικό στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο πώς μία φαινομενικά συνηθισμένη εργασία, όταν πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης και έντασης».

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ψησταριά, πυροτεχνήματα και εργασίες σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και Βίλια Αττικής

Σχετικά με τις συλλήψεις που προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος χθες, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, αυτές αφορούν πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα Βίλια Αττικής, στην Αγία Παρασκευή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης και το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δυτικής Αττικής, προχώρησαν στις συλλήψεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης τριών πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές. Και στις τρεις περιπτώσεις συνέδραμε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία μετέβη στα σημεία για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου.

Όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 14.30 στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας, στα Βίλια Αττικής, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο άνδρες ηλικίας 43 και 40 ετών οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας , εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων, με τη χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα), ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.075 ευρώ.

Επιπλέον, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 15.00, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 41χρονος, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο 41χρονος προκάλεσε τη φωτιά από ψησταριά, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του.

Παράλληλα στη σύλληψη ενός 83χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης. Ο 83χρονος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προκάλεσε πυρκαγιά έπειτα από ρίψη πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Περίπου το 92% των συλλήψεων από την αρχή του έτους αφορά πράξεις από αμέλεια

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική και οι 13 συλλήψεις του τελευταίου διημέρου αφορούν περιπτώσεις που οφείλονται σε αμέλεια. «Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Από την αρχή του έτους, περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς αφορά πράξεις από αμέλεια. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Η συστηματική ενημέρωση, η επικοινωνία των αιτιών και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον μετριασμό του κινδύνου στη χώρα μας. Απαιτούνται περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, καθώς και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοινώνουν οι αρμόδιες αρχές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές», τονίζει η Πυροσβεστική σε σχετική ενημέρωσή της.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 785.935,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 (91,88%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,12%) από πρόθεση. Όπως υπογραμμίζει η Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.