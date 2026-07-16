Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Ροδόπη

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Εκδηλώθηκαν το απόγευμα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση

Υπό έλεγχο τέθηκαν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση στις περιφερειακές ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17.30 σε χαμηλή βλάστηση στο 520 χλμ ΠΑΘΕ στην περιοχή Ασπρος Δήμου Παιονιας Κιλκις, όπως και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30 σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Εργάνη Ροδόπης.