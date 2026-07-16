Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του εμπρησμού της Marfin 16 χρόνια πριν

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Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε το ισόγειο της τράπεζας

Ένα καινούργιο βίντεο-ντοκουμέντο από τον φονικό εμπρησμό της Marfin, που συγκλόνισε τη χώρα στις 5 Μαΐου 2010, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους μία έγκυο γυναίκα.

Το οπτικό υλικό, το οποίο παρουσιάστηκε από το MEGA, αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές μετά τη ρίψη βόμβας μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, αξιοποιήθηκε καθοριστικά στη μακροχρόνια αστυνομική έρευνα.

Το βίντεο καταγράφει τις εξελίξεις λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010.

Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται εργαζόμενος της τράπεζας να κινείται γρήγορα προς το εσωτερικό του κτιρίου, αμέσως μετά την παραβίαση της γυάλινης πρόσοψης και τη ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει το ισόγειο του καταστήματος, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι φωτογραφίες με την ταυτοποίηση των σακιδίων

Παράλληλα, οι αρχές ταυτοποίησαν μέσω φωτογραφιών από καλοκαιρινές διακοπές τα σακίδια των κατηγορουμένων, συγκρίνοντάς τα με εκείνα στην επίθεση στην τράπεζα.