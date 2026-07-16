Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Οι βουλευτές που διώκονται για πλημμελήματα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Για ποιους τέθηκε στο αρχείο η έρευνα

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Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν συνολικά κατά 22 κατηγορουμένων

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν συνολικά κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

The EPPO in Athens 🇬🇷 has indicted 22, including 4 Members of the Hellenic Parliament, former high-ranked public officials & political staff as part of an investigation involving agricultural funds. Allegations against 7 other MP's were dismissed.

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Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, από τα ευρήματα της έρευνας που αφορά το 2021, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία φέρονται να δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται για τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ανάμεσά τους και τρεις πρώην βουλευτές.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε άλλες περιόδους.

Για δικαίωση των εντολέων του Κώστα Τσιάρα, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, και Νότη Μηταράκη, πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος με αφορμή την αρχειοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του σκέλους που τους αφορούσε σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου. Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κ.κ. Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μαρία Ζαχαροπούλου