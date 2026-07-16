Ο καιρός της Πέμπτης 16ης Ιουλίου 2026

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Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 38-39 βαθμούς

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός, με τοπικούς όμβρους μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 38-39 βαθμούς. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 35-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 37-39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 36-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 34-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32-34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.