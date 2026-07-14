Καιρός: Τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι

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Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός, με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν πρόσκαιρα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 33-35 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 34-36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 34-37 και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 33-35 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32-34 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.