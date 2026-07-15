Τραγωδία στην Κω: Νεκρή ανήλικη από ανατροπή τζετ σκι – Ειδοποίησαν οι τουρκικές αρχές

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Αγνοούνται άλλα δύο άτομα

Ανήλικη έχασε τη ζωή της μετά από ανατροπή τζετ σκι στην Κω.

Οι τουρκικές αρχές ειδοποίησαν τις ελληνικές για ανατροπή τζετ σκι σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγο αργότερα στα βορειοανατολικά της Κω ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ υπάρχουν δύο ενήλικες αγνοούμενοι που επέβαιναν στο τζετ σκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.