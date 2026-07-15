Αποκαταστάθηκε η παραλία της Σκάλας Ωρωπού μετά το αυθαίρετο μπάζωμα

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«Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση», δήλωσε ο δήμαρχος

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, όπου είχε εμφανιστεί πριν από περίπου τρεις μήνες, αυθαίρετο μπάζωμα και το ζήτημα αυτό το είχε αναδείξει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και επιπτώσεις.

Παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας, απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά, που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της αυθαίρετης κατασκευής και του αυτοσχέδιου μόλου. Για την απομάκρυνσή τους απαιτήθηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα υλικά μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση, στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη», δήλωσε ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης και πρόσθεσε: «Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον, υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».