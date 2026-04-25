Μπάζωσαν τη θάλασσα σε περιοχή Natura στον Ωρωπό – «Περιβαλλοντικό έγκλημα», λέει ο δήμαρχος

Έγινε μήνυση από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην περιοχή της Σκάλας Ωρωπού έγινε παράνομη επίχωση θαλάσσιας έκτασης και γι' αυτό προχώρησε σε καταγγελία ο δήμαρχος Γιώργος Ασημάκης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σοβαρή υπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης, καθώς σε σημείο κοντά στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας δημιουργήθηκε πρόχειρος δρόμος μέσα στη θάλασσα με πέτρες και χώμα.

«Περιβαλλοντικό έγκλημα»

Ο κ. Ασημάκης χαρακτήρισε το περιστατικό «περιβαλλοντικό έγκλημα», μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του EΡΤNews, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εκτείνεται περίπου 60 μέτρα μέσα στη θάλασσα, όπου ρίχθηκαν πέτρες και στη συνέχεια άμμος και χώμα, ώστε να διαμορφωθεί πρόσβαση.

Όπως εξήγησε, ενημερώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, μετά από ενημέρωση του Λιμεναρχείου.

Έρευνα από το Λιμεναρχείο

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, για το περιστατικό έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς αρμόδιο για παραβάσεις που τελούνται στη θαλάσσια ζώνη είναι το Λιμεναρχείο.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού κατέθεσε μήνυση τόσο στο Λιμεναρχείο όσο και στην Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.

«Θα βρεθούν οι υπεύθυνοι»

Ο κ. Ασημάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της παράνομης παρέμβασης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ίχνη από τη διέλευση φορτηγών και άλλα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η αυθαίρετη κατασκευή δεν πρόκειται να παραμείνει στο σημείο και δεσμεύθηκε πως θα απομακρυνθούν τα μπάζα και θα αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.

Όπως είπε, ακόμη και αν δεν κινηθούν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να αποκατασταθεί η περιοχή το συντομότερο δυνατό.