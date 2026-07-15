Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για τη φονική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα – Τι είπε για το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε

0

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» – Οι πρώτες δηλώσεις της

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα (τα κλειδιά).

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

Αφροδίτη Νέστορα: «Έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τους ανθρώπους του νοσοκομείου, οι οποίοι «ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι, να επιστρέψω στην κανονικότητα μου». «Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε εμένα», είπε η κ. Νέστορα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και κατόπιν της επίσημης ενημέρωσης από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή, με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα, δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».