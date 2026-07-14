Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για την φονική πυρκαγιά στην Marfin

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Στο πλευρό τους, στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν από νωρίς το πρωί δεκάδες αλληλέγγυοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από μαραθώνια διαδικασία οι δυο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin, πριν από 16 χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας φορώντας χειροπέδες και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Στο πλευρό τους, στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν από νωρίς το πρωί δεκάδες αλληλέγγυοι οι οποίοι φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι, στις απολογίες τους, αρνήθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο όσα τους αποδίδονται. Με τα πολυσέλιδα απολογητικά υπομνήματα τους επιχείρησαν να αντικρούσουν τις κατηγορίες για εμπλοκή στην υπόθεση ενώ κατά τη διάρκεια της πολύωρης διαδικασίας απάντησαν σε σειρά ερωτήσεων.

Οι αρχές αποδίδουν το ρόλο του επιχειρησιακού καθοδηγητή της ομάδας στον 42χρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη καθώς εκτιμούν ότι λειτούργησε ως το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση στην τράπεζα.

Ο συγκατηγορούμενος του, επίσης 42 ετών, που συνελήφθη στα Άνω Λιόσια φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία του τραπεζικού υποκαταστήματος κι από εκεί στη συνέχεια έριξαν τις βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν την φονική πυρκαγιά.

Οι συνήγοροι τους έδωσαν από την πρώτη στιγμή το στίγμα της υπερασπιστικής τους γραμμής χαρακτηρίζοντας έωλη τη δικογραφία η οποία , όπως λένε, στηρίζεται σε ανώνυμο email η προέλευση του οποίου αμφισβητείται όπως και η ταυτοποίηση των προσώπων η οποία δεν συνάδει με τα πρωτόκολλα.

Όπως τόνισαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, μοναδικά στοιχεία της δικογραφίας, είναι το ανώνυμο email, το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν, που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της ΔΕΕ που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Ο κ. Καμπαγιάννης σημείωσε πως στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων». «Έτσι γίνονται παιγνίδια με κινητά αντικείμενα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τρίτη κατηγορούμενη στην υπόθεση η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος , σύμφωνα με τις αρχές , φέρεται να συνδέεται με την ομάδα που πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση, Στην 46χρονη μητέρα δυο παιδιών , ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες , δεν αποδίδεται κάποιος ξεκάθαρος εκτελεστικός ρόλος.

Η κατηγορούμενη, η οποία δηλώνει αθώα , έδωσε την συγκατάθεση της στις βρετανικές αρχές για να εκδοθεί στην Ελλάδα κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί και φέρονται να είναι εκείνα που πέταξαν τις δολοφονικές βόμβες μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Και σε αυτή την περίπτωση το «κλειδί» αναζητείται στο διαθέσιμο ψηφιακό υλικό , βίντεο και φωτογραφίες, το οποίο εξετάζεται κάτω από νέο πρίσμα και τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος που φέρεται να σπάει τη τζαμαρία του κτηρίου υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε ενώ ο συγκατηγορούμενοι του εμφανίζεται να είπε πως βρισκόταν σε άλλο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που έχουν αποδοθεί στους κατηγορουμένους θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και γι'αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου