Εμπρησμός Marfin: Για «ισχνά στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων

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Απολογούνται την Τρίτη

Σε «ισχνά στοιχεία» της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για την φονική πυρπόληση της Marfin, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιγνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου, που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση. «Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος, λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «την σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».