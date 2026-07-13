Δαχτυλίδια παρακολούθησης σε κιρκινέζια, χαλκοκουρούνες, νυκτόβια αρπακτικά και πελαργούς – Δείτε εικόνες

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Αφορά τα πτηνά στις προστατευόμενες περιοχές όλης της χώρας

Nεοσσοί Κιρκινεζιού και Βραχοκιρκίνεζου, Χαλκοκουρούνας και νυκτόβιων αρπακτικών, οι οποίοι είχαν γεννηθεί σε τεχνητές φωλιές που είχε τοποθετήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ απέκτησαν φέτος το... δαχτυλίδι της ζωής τους.

Τα περισσότερα είδη των πουλιών ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τις φωλιές τους κι αυτή η περίοδος θεωρείται ιδανική για τις δακτυλιώσεις των νεοσσών που γίνονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών.

Η δράση υλοποιήθηκε στις περιοχές αρμοδιότητας επτά Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ ανά τη χώρα: των Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης, Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας, Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Έξι μικροί πελαργοί σε μια μόνο φωλιά στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ και την υποστήριξη επιμέρους δήμων, δακτυλιώθηκαν και νεοσσοί Πελαργών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία φωλιά στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν και δακτυλιώθηκαν έξι νεοσσοί – αριθμός σχετικά μεγάλος για το είδος, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι γονείς ήταν έμπειρα πουλιά και ότι υπήρχε επαρκής διαθεσιμότητα τροφής στην περιοχή.

Η δακτυλίωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές μεθόδους παρακολούθησης των άγριων πτηνών, καθώς επιτρέπει τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τις μεταναστευτικές διαδρομές, την αναπαραγωγική επιτυχία, τη συμπεριφορά, τη θνησιμότητα και τη διάρκεια ζωής τους. Κάθε νεοσσός αποκτά ένα μοναδικό δακτυλίδι αναγνώρισης, το οποίο λειτουργεί ως η «ταυτότητά» του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και επιτρέπει την αναγνώρισή του σε μελλοντικές καταγραφές.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.