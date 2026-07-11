Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία – Δηλώνει αθώα και θέλει να καταθέσει στις Αρχές

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Οι φωτογραφίες από διακοπές που άνοιξαν τον δρόμο για συλλήψεις

Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin επικοινώνησε με δική της πρωτοβουλία με τις ελληνικές Αρχές.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δηλώνει αθώα και εκφράζει την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα από τη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και να καταθέσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει η πλευρά της υπεράσπισης, η 46χρονη επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και την ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin το 2010.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των εμπλεκομένων ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Aπό το 2019 οι αστυνομικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την εξιχνίαση της πολύκροτης υπόθεσης της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, που συγκλόνισε τη χώρα στις 5 Μαΐου 2010 και κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη της έρευνας ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σε βάθος χρόνου, καθώς και ενός ανώνυμου email που φέρεται να έδωσε νέα κατεύθυνση στις Αρχές.

Κατά την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία.

Η έρευνα που διήρκεσε χρόνια

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη από το 2019 οι αστυνομικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης. Ωστόσο, η ποιότητα του δεν επέτρεπε την ασφαλή ταυτοποίηση των προσώπων που καταγράφονταν.

Καθοριστική θεωρείται η εξέλιξη που ακολούθησε το 2020, όταν, στο πλαίσιο άλλης αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία κατά τη διάρκεια της σύλληψης αντιεξουσιαστή στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και εκρηκτικά.

Ανάμεσα τους εντοπίστηκαν φωτογραφίες στις οποίες πρόσωπα εμφανίζονταν να φορούν ρούχα που, σύμφωνα με την έρευνα κατά τη διάρκεια διακοπών, παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα που διακρίνονταν στο οπτικό υλικό από την επίθεση στη Marfin.

Στη συνέχεια, οι Αρχές προχώρησαν σε ψηφιακή επεξεργασία του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά του και να καταστεί δυνατή η πραγματογνωμοσύνη από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική ανάλυση, σε συνδυασμό με επιπλέον στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ανακριτικές αρχές, αποτέλεσε τη βάση για την εκτίμηση ότι υπάρχουν ενδείξεις ταύτισης προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες με άτομα που καταγράφονται στο υλικό από την επίθεση.

Με βάση τα νέα στοιχεία, αλλά και το περιεχόμενο του ανώνυμου email που φέρεται να κατονομάζει εμπλεκόμενα πρόσωπα, ζητήθηκε η επανενεργοποίηση της δικογραφίας που βρισκόταν στο αρχείο.

Ακολούθως εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν με τη σύλληψη δύο 42χρονων στην Αθήνα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος μίας 46χρονης γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην εμπρηστική επίθεση, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρικτική συμμετοχή. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται οπτικό υλικό και πραγματογνωμοσύνες, από τις οποίες οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι προκύπτουν ενδείξεις για τον ρόλο των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες φέρεται να εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό ως το πρόσωπο που έσπασε τη βιτρίνα του υποκαταστήματος, ενώ σύμφωνα με την κατηγορία στη συνέχεια εκτοξεύθηκαν εμπρηστικοί μηχανισμοί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι ισχυρισμοί των διωκτικών αρχών θα εξεταστούν κατά τη δικαστική διαδικασία, ενώ η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε νέα φάση μετά από περισσότερα από 16 χρόνια ερευνών.