Σταδιακή βελτίωση του καιρού την Παρασκευή, με άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

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Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου

Αστάθεια εμφανίζει τις τελευταίες ώρες ο καιρός, με ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι σημερινές βροχοπτώσεις άφησαν σημαντικά ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν περίπου 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Γλυφάδα και τη Νέα Πέραμο, 20 τόνοι στο Ζεφύρι και τη Βαρυμπόμπη και 15 τόνοι στη Δροσιά.

Με σταδιακή βελτίωση του καιρού θα κυλήσει το υπόλοιπο της μέρας, καθώς τα έντονα φαινόμενα που επηρέασαν κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Αττική εξασθενούν από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης. Αύριο Παρασκευή 10/7 προβλέπονται λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος και πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ενδείξεις για επεισόδιο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να επικρατήσουν πλήρως καλοκαιρινές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως την Κυριακή, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν ή να βρεθούν στις παραλίες.