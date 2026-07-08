Ο καιρός της Τετάρτης 8ης Ιουλίου 2026

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Πού υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών

Καλός σε γενικά γραμμές αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ενώ φυσιολογικές για την εποχή είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει για τα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 31, και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2026

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.