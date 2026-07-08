Πυροσβέστες στην Σύρο διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι

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Πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 72χρονου άνδρα που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στην περιοχή Φάμπρικα της Σύρου, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την κλήση που έγινε στο 199 κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο 72χρονος, Έλληνας υπήκοος, ανασύρθηκε από το πηγάδι έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν τραυματισμένος. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ενώ τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.