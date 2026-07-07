Φονική συμπλοκή στην Ημαθία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

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Το άγριο επεισόδιο έγινε σε καφετέρια στην Κουλούρα

Θανατηφόρο επεισόδιο έγινε το μεσημέρι στην Κουλούρα Ημαθίας, καθώς στις 15.45, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για άγρια συμπλοκή σε καφέ στην περιοχή και έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καβγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε με τα χέρια.

Και οι δύο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, φέρονται να είναι Ρομά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας. Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη και εξετάζεται η περίπτωση να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Τα αίτια της συμπλοκής εξετάζονται.