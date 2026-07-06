Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: «Απαγωγή ή ανθρωποκτονία», λέει ο υπεύθυνος της «Γραμμής Ζωής»

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Η 50χρονη αγνοείται από τις 20 Μαΐου - «Το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά», δηλώνει ο Έλληνας σύζυγος της Κινέζας

Στο μικροσκόπιο έχει μπει από την αστυνομία το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της Γιου Τινγκ, η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 10 Μαΐου. Η 50χρνη Κινέζα είναι σύζυγος Έλληνα, ο οποίος την αναζητεί.

«Είχαμε ραντεβού εκείνη την ημέρα στις 16:00 το απόγευμα και δεν εμφανίστηκε ποτέ», λέει αποκλειστικά στο «Live News» μάρτυρας - κλειδί που ισχυρίζεται πως στις 20 Μαΐου που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η Γιου Τινγκ, θα τη συναντούσε σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας.

«Δεν ήρθε ποτέ. Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι "ξέρεις, την ψάχνουνε". Και μου λέει "αν μπορώ να πάρω την Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω’" Αυτό», λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Νέα στοιχεία

Εκείνη την ημέρα έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στην εν λόγω πολυκατοικία και η Γιου Τινγκ κλήθηκε να πάει εκεί για να ανοίξει στον διαχειριστή και τον υδραυλικό ένα διαμέρισμα που ανήκει σε μία Κινέζα πελάτισσά της.

«Εγώ είμαι διαχειριστής σε μία πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δύο ορόφους από αυτήν την πολυκατοικία τους έχουν αγοράσει κάτι Κινέζοι. Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου (Τινγκ). Έκλεισα μ’ έναν άνθρωπο (την Τινγκ) ένα ραντεβού να έρθει ν’ ανοίξει ένα διαμέρισμα».

Κι ενώ από την προηγούμενη ημέρα έχει συμφωνήσει για την ώρα συνάντησης με τον διαχειριστή και τον υδραυλικό, η Τινγκ δεν εμφανίζεται ποτέ.

«Την ίδια μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου, ποτέ. Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη».

Πού εστιάζεται η έρευνα

Η εξαφάνισή της παραμένει γρίφος 48 ημέρες μετά, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου καθώς η 50χρονη διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Τα ίχνη της εξαφανίστηκαν στις 20 Μαΐου και οι Αρχές ενημερώθηκαν για πρώτη φορά στις 10 Ιουνίου. Στις 13 του μήνα μία γυναίκα ισχυρίζεται πως την είδε στο μέτρο Αιγάλεω.

«Ήρθε μία Ασιάτισσα και με ρώτησε προς τα πού είναι το αεροδρόμιο. Της είπα ότι είναι ‘στην ίδια πλευρά που βρίσκομαι εγώ’. Και έφυγε μετά και πήγε προς Πειραιά. Και της λέω ‘αυτή είναι λάθος κατεύθυνση’. ‘Όχι’ μου λέει ‘ευχαριστώ’. Γύρισα σπίτι και είδα το Silver Alert και πήρα τηλέφωνο. Και λέω ‘νομίζω ότι είδα αυτή τη γυναίκα εκεί’».

Η γυναίκα θεωρεί πως τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα ρούχα ταιριάζουν με την περιγραφή, χωρίς ωστόσο να είναι 100% σίγουρη ότι πράγματι εκείνο το απόγευμα είδε την Γιου Τινγκ στο μετρό.

«Βέβαιη δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι η περιγραφή που έδωσα, τα ρούχα και αυτά, νομίζω ότι ταιριάζουνε με αυτά που φορούσε. Ήταν σαν χαμένη. Αυτό. Δηλαδή με ρώτησε για αεροδρόμιο, της έδειξα την κατεύθυνση. Δεν είχε αποσκευές, δεν είχε κάτι. Και πήγε στην αντίθετη πλευρά και έφυγε προς Πειραιά».

«Απαγωγή ή ανθρωποκτονία..»

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής, σημειώνει:

«Είναι μία περίεργη υπόθεση. (…) Είναι πολλές ημέρες για να μην έχουμε κανένα ίχνος της».

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ή απαγωγή ή πλέον μιλάμε για ανθρωποκτονία».

Από τους ελέγχους στα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν προκύπτει ότι έχει εξέλθει από τη χώρα. Οι έρευνες συνεχίζεται και όπως αποκάλυψε ο Έλληνας σύζυγός της, κλιμάκιο του εγκληματολογικού έκανε αυτοψία στο σπίτι της οικογένειας.

«Δεν θέτω το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά. Τα υπόλοιπα σενάρια που παίζουν είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο άμεσο γιατί δεν έχει ζητήσει κάποιος χρήματα, και το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή», αναφέρει ο σύζυγός της.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και οι συναντήσεις που είχε η 50χρονη πριν την εξαφάνισή της.