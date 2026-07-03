Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

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Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Σνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 21χρονος οδηγός ταξί ο οποίος κατηγορείται ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο, για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.