Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες οπαδούς του ΠΑΟ οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων

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Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, εκρηκτικά και εμπρησμό

Αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα είναι οι συλληφθέντες οπαδοί του ΠΑΟ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)

κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)

ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)

διατάραξη κοινής ειρήνης

συμπλοκή

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)

ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)

επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή

φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή

διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας

εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)

διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

οπλοφορία-οπλοχρησία

παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με αθλητικό νόμο.

Μαρία Ζαχαροπούλου