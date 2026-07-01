Δύο φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

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Εξελίσσονται κυρίως εντός ρεματιάς με πυκνή φυτοκάλυψη

Δύο φωτιές ξέσπασαν σε χαμηλή βλάστηση γύρω στις 6 το απόγευμα, με διαφορά περίπου 25 λεπτών η μία από την άλλη, στα Κουφάλια, στον δήμο Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι πυρκαγιές εξελίσσονται κυρίως εντός ρεματιάς με πυκνή φυτοκάλυψη, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.