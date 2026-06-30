Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και Ευάγγελος Μπακέλας η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

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Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς επελέγησαν ο νέος πρόεδρος και ο νέος εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου.

Το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τοποθέτησε πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντεισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλλα.

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο οποίος θα διαδεχτεί την Αναστασία Παπαδοπούλου που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, θα παραμείνει στην ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου για τέσσερα χρόνια.

Ο κ. Λυμπερόπουλος εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Διαθέτει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Νομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων και Επιχειρήσεων (Public Management) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει υπηρετήσει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το 2004 αποσπάστηκε στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη) μαθήματα Δικαστικού Management και Δεοντολογίας.

Στον συνδικαλιστικό τομέα, υπήρξε μέλος του Δ.Σ., αναπληρωτής γενικός γραμματέας, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλλας, παίρνει τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα που συνταξιοδοτείται.

Ο κ. Μπακέλλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον κλάδο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ από το 2022 είναι βασικός διδάσκων στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, των Δικαστικών Αποφάσεων και Ζητημάτων Γενικού Ποινικού Δικαίου.

Διαθέτει πλούσια συνδικαλιστική εμπειρία, έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος από το 2018, ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ένωσης για δύο θητείες (2021-2022 και 2025-2026) και ως αντιπρόεδρος τις περιόδους 2018-2021 και 2024-2025.