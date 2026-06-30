Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν εκτός κτιρίου οι τέσσερις που αρχικά είχαν θεωρηθεί αγνοούμενοι

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Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων

Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Όπως έγινε γνωστο από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοίκίας είχαν βγει από το κτίριο.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.