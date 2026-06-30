Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ψάχνουν για τυχόν εγκλωβισμένους και έγιναν πέντε προσαγωγές – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο

0

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω κατάρρευσης τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επί της οδού Αλκμήνης 22.

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μία αγνοούμενη, ωστόσο πλέον υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε εικοινωνία μαζί της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι φοιτήτρια και στην τηλεφωνική της επικοινωνία ανέφερε ότι ήταν διακοπές στο Ναύπλιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΠΣ, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Επίσης, σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής έχουν προσαχθεί και καταθέτουν ο ιδιοκτήτης της διπλανής πολυκατοικίας που είχε ζητήσει τις εργασίες και οι εργαζόμενοι σε αυτή, συνολικά πέντε άτομα.

Λόγω της κατάρρευσης υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φυλασίων από την οδό Ηούς και στην οδό Κειριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου.

«Δεν έχω πλήρη εικόνα για το τι εργασίες γίνονταν. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί γίνονταν εργασίες στα θεμέλια είτε του κτιρίου αυτού είτε όμορου κτιρίου. Εξαρτάται από το όμορο κτίριο και το είδος του εδάφους. Αν ήταν μεσοτοιχία και υπήρχε κοινή θεμελίωση μπορεί να έχει κανείς καλύτερη εικόνα των συνθηκών για να καταλάβει γιατί συνέβη. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Έπρεπε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα τόσο για το κτίριο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες όσο και για το όμορο κτίριο», δήλωσε ο Κώστας Σπυράκος, καθηγητης Ανισεισμικών Κατασκευών ΕΜΠ, στην ΕΡΤ.

«Θεωρώ βέβαιο ότι και η πολυκατοικία αυτή είχε προβλήματα», είπε ακόμη.

«Δεν είναι σύνηθες», σχολίασε για την κατάρρευση του κτιρίου και εξήγησε: «Για να συμβεί μία κατάρρευση θα πρέπει να κάνεις μία παρέμβαση πολύ κοντά στο κτίριο, δηλαδή στα θεμέλιά του».