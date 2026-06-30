Θεσσαλονίκη: Η σορός που εντοπίστηκε σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου ανήκει σε 20χρονη τρανς

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Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Δεν διαφαίνονται μέχρι στιγμής ίχνη εγκληματικής ενέργειας όσον αφορά το πτώμα που εντοπίστηκε νωρίτερα σε φωταγωγό στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, η σορός ανήκει σε νεαρής ηλικίας άτομο που αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς γυναίκα. Ειδικότερα, αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φύλου του ατόμου, καθώς οι αρχές, λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του, θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα.

Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο και περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου. Στη συνέχεια, αποδείχτηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο, σημειώνει το thestival.gr.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.