Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας – Ήχησε το 112

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Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή 'Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.