Το νοσηρό σχέδιο του Σκοπιανού μετά την δολοφονία της Σταυρούλας στα Χανιά: «Προσπάθησα να ενοχοποιήσω άλλον»

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Ο 43χρονος επιχείρησε να δελεάσει έναν αλλοδαπό και του έδωσε την τραπεζική κάρτα και τον κωδικό του θύματος

Το σχέδιο που εφάρμοσε για να ενοχοποιήσει άλλο πρόσωπο περιέγραψε ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο 43χρονος Σκοπιανός υποστήριξε ότι χτύπησε το κεφάλι της Σταυρούλας με μπουκάλι, μετά την έδεσε, στη συνέχεια τη μαχαίρωσε και τέλος τη χτύπησε στο κεφάλι με κούτσουρο, όπου και πέθανε η γυναίκα.

Εντούτοις, η ιατροδικαστική ανέτρεψε τα δεδομένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, η γυναίκα δέθηκε όσο ήταν στη ζωή, ενώ δεν δέχτηκε χτύπημα από μπουκάλι στο κεφάλι.

Αντιθέτως, ο δράστης τη χτύπησε θανάσιμα με το κούτσουρο και εφόσον η Σταυρούλα είχε φύγει από τη ζωή, της προκάλεσε δύο επιφανειακές μαχαιριές, οι οποίες δεν θα την σκότωναν σε περίπτωση που βρισκόταν στη ζωή.

Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του, αλλά δημιουργούν και νέα ερωτήματα, όπως τον τρόπο που την ακινητοποίησε για να την δέσει, αλλά και γιατί την μαχαίρωσε επιφανειακά, από τη στιγμή που είχε πολτοποιήσει το κεφάλι της.

Ήθελε να ενοχοποιηθεί άλλος

Ο 43χρονος περιέγραψε στην αστυνομία το σχέδιο που σκαρφίστηκε, ώστε να κατηγορηθεί άλλο πρόσωπο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο δράστης κατέθεσε ότι πήρε την κάρτα της γυναίκας και προχώρησε σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ώστε να δείξει ότι δήθεν έπεσε θύμα ληστείας. Ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν από κάμερες, οπότε και έκανε βόλτες με το όχημά του, για να βρει μια εναλλακτική λύση.

Με βάση όσα φέρεται να είπε, σκέφτηκε το εξής: Προσέγγισε έναν αλλοδαπό, πιθανώς αραβικής ή αφρικανικής καταγωγής, και του έδωσε την κάρτα της Σταυρούλας, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών.

Μέχρι στιγμής, φέρεται ο συγκεκριμένος αλλοδαπός να μην προχώρησε σε ανάληψη μετρητών, ακυρώνοντας το σχέδιο του καθ’ ομολογίαν δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, όμως, με την αστυνομία να ετοιμάζεται για άρση τραπεζικού απορρήτου του θύματος.