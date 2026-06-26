Δολοφονία 42χρονου στην Ανάβυσσο: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με κορμό δέντρου – Έγιναν τρεις συλλήψεις

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Υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός από τους κατηγορούμενους

Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας ενός 42χρονου αλλοδαπού, η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου στην Ανάβυσσο, προχώρησαν η Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 50, 51 και 52 ετών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την προανάκριση προέκυψε ότι το απόγευμα της 21ης Ιουνίου οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν με το θύμα στο σπίτι του 51χρονου κατηγορούμενου στην Ανάβυσσο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός από τους κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι με κορμό δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, στη συνέχεια οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, πλην του 51χρονου, αποχώρησαν από το σπίτι, χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές και χωρίς να μεριμνήσουν για την άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας στον τραυματία, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.