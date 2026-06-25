Μήνυση αστυνομικών κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για την «γκάφα» που τους καταλόγισε στην δολοφονία της Σταυρούλας στα Χανιά

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«Όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας»

Τέσσερις αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής της υπηρεσίας Γιάννης Σγουρός, κινούνται νομικά κατά του Σταύρου Μπαλάσκα. Αιτία είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην αστυνομικού για την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, στις 19 Ιουνίου καθώς κατηγορούν τον ίδιο για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση κατ’ εξακολούθηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Το 18σέλιδο της μηνυτήριας αναφοράς έχει στην κατοχή του το Flashnews.gr και σήμερα, δημοσιεύει εκτενή αποσπάσματα αυτής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «παρά το γεγονός, ότι, η Υπηρεσία μας, διαχειρίστηκε την εξιχνίαση της συγκεκριμένης παράνομης πράξης της ανθρωποκτονίας με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια, μυστικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, ο εδώ μηνυόμενος-εγκαλούμενος προέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών και όσο χρονικό διάστημα το θύμα ήταν εξαφανισμένο, σε δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια και επιχειρησιακή δράση, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς της υπόθεσης από την υπηρεσία μας ως “γκάφα“» παραθέτοντας τα λόγια του Στ. Μπαλάσκα στην εκπομπή του Ν. Ευαγγελάτου.

Όπως ξεκαθαρίζουν στην αναφορά οι αξιωματικοί, όλη η δράση τους έγινε κατόπιν ενδελεχούς σχεδιασμού της υπηρεσίας και πως με τον σχολιασμό του, ο Στ. Μπαλάσκας επιχείρησε να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

«Όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας» αναφέρουν οι αξιωματικοί.

Ο ίδιος, λίγο αργότερα βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης και επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, κάτι που όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί στη μήνυσή τους το έκανε κατ’ επανάληψη.

Αίτηση των αξιωματικών είναι να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του Στ. Μπαλάσκα αφού όπως αναφέρουν, διέπραξε αδικήματα υπό του Τύπου.