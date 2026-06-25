Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

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Έκαψε αγροτοδασική έκταση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες.

Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον στο σημείο έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.