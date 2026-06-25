Σε ύφεση η φωτιά στο Ηράκλειο – Έπιασε σε αποθήκη ξυλείας, αλλά έκανε μεγάλες ζημιές και σε τρία σπίτια

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Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις

Σε ύφεση βρίσκεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας σε περιοχή ανάμεσα στη Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις τρεις το μεσημέρι και η επιχείρηση που στήθηκε από την Πυροσβεστική, με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος, ήταν άμεση, ενώ συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονταν.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, «από την πυρκαγιά φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου έκανε λόγο για μια δύσκολη επιχείρηση, ενώ συνεχάρη την ΠΥ για το άμεσο έργο της.