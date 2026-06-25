Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην αποθήκη ξυλείας σε κατοικημένη περιοχή στο Ηράκλειο

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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής

Βελτιωμένη καταγράφεται η εικόνα της πυρκαγιάς στην αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή μεταξύ της Λοφούπολης και του Άγιου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο. Στο σημείο οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί περεταίρω, καθώς έχουν φτάσει τους 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επίσης στο σημείο βρίσκονται 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Στο σημείο βρίσκονται ήδη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο αντιπεριφεριεάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.