Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας σε κατοικημένη περιοχή στο Ηράκλειο – Ήχησε το 112 – Συγκλονιστικές εικόνες

0

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Μήνυμα επείγουσας ειδοποίησης μέσω 112 ήχησε σε κινητά τηλεφώνα κατοίκων του Ηρακλείου λίγο μετά στις 15:30, λόγω της πυρκαγιάς σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Χωστού.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα προς τους πολίτες, «παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε της οδηγίες των Αρχών».

Ήδη, στο σημείο επιχειρεί και εναέριο μέσο, ενώ συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο, καθώς η αποθήκη ξυλείας βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουν σπεύσει με 15 οχήματα και επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες, όπως και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επιπλέον, στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.