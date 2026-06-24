Ποιοι εισαγγελείς θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

0

Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Οι τρεις εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς στην χώρα μας που θα στελεχώσουν τις νέες θέσεις και θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας επελέγησαν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Ομόφωνα, οι ανώτατοι δικαστές επέλεξαν ως εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το βαθμό του εισαγγελέα Εφετών τον Δημήτρη Ζημιανίτη,ο οποίος είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με αναπληρωματική την συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από το βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών επελέγησαν ,επίσης ομόφωνα, ως εντεταλμένοι εισαγγελείς οι Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους, Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και την Μαρία Ρηγοπούλου.

Η επιλογή των νέων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έγινε μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι για ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της EPPO.

Με τις νέες τοποθετήσεις, ο αριθμός των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα αυξήθηκε από 10 σε 13.

Νωρίτερα , η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), που ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) για ανανέωση δύο ετών και όχι πέντε, της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων πρώτου βαθμού, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι , σύμφωνα με πληροφορίες , απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου