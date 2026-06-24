Ξέσπασε φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

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Καίει σε αγροτοδασική έκταση

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.00 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.