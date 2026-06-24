Χειροπέδες σε 26χρονο για σειρά ληστειών με θύματα ηλικιωμένες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

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Ο νεαρός δράστης χρησιμοποίησε σωματική βία

Την εξιχνίαση ληστειών με θύματα κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, που διαπράχθηκαν σε εισόδους ή στο εσωτερικό πολυκατοικιών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 26χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τέσσερις ληστείες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε, χθες το απόγευμα, στις Συκιές και κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας σωματική βία εναντίον των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.