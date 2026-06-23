Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας και για τη στήριξη του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή

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Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς τα Προπύλαια, σκοπεύοντας να επιστρέψουν έξω από τη Βουλή

Με τη συμμετοχή των αλληλέγγυων στην «κοινότητα των κατειλημμένων προσφυγικών» στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πολλών άλλων οργανώσεων, νεολαίων και εκατοντάδων πολιτών που στηρίζουν τη διαμαρτυρία τους για τα έργα ανάπλασης των κτισμάτων και του εξευγενισμού της ευρύτερης περιοχής που έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια Αθηνών, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, το απόγευμα της Τρίτης 23/06.

Η συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στην περίμετρο της κεντρικής σκάλας της Πλατείας, απέναντι από το Κοινοβούλιο, οργανώθηκε έπειτα από την εισαγωγή του απεργού πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου Αριστοτέλη Χαντζή στο νοσοκομείο, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που έχει αρχίσει να υφίσταται η υγεία του από την πολύμηνη καταπόνηση. Η αστυνομία είχε αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις, αναπτύσσοντας έναν κλοιό περιφρούρησης, αρχικά για να διατηρήσει την κυκλοφορία στην οδό Αμαλίας, ενώ στη συνέχεια επέτρεψε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν όλο το οδόστρωμα μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Δυο ώρες μετά την έναρξη της συγκέντρωσης οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς τα Προπύλαια, σκοπεύοντας να επιστρέψουν έξω από τη Βουλή και δηλώνοντας πως οι αγώνες τους θα είναι καθημερινοί έως τη δικαίωσή τους, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν πανό και φωτογραφίες των δύο απεργών πείνας, φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας και εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας την αντίθεση της κοινότητας των Προσφυγικών (στα οποία φιλοξενούνται πάνω από 400 ένοικοι) στις παρεμβάσεις, οι οποίες όπως υποστήριζαν ενδέχεται να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των ιστορικών κτισμάτων και τον τερματισμό πλήθους αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.