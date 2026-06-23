Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά – «Θα μας ξαναβρείς μπροστά σου»

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Καταδικάζει την επίθεση η ΝΔ

Στόχος αγνώστων έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, μια ομάδα αγνώστων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά του κ. Χαρδαλιά σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λ. Αλεξάνδρας, ενώ προκάλεσαν και κάποιες πολύ μικρές φθορές προτού αποχωρήσουν.

Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «άνανδρη ενέργεια» από «θρασύδειλους τραμπούκους» που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Σε δήλωσή του, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, ενώ συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία - σύμφωνα με τη ΝΔ - σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες.

Ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς τον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα την άμεση και ξεκάθαρη καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.

«Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να εκφοβίσουν τα στελέχη της παράταξης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από «τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα».

Σε κείμενο που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναφέρεται: «Σήμερα, Δευτέρα 22/6 ο απεργός της κοίνοτητας των κατειλημμένων Προσφυγικών, Αριστοτέλης Χατζής, που βρίσκεται στην 138η μέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου, διακομίστηκε εκτάκτως στο γενικό νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από την σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ο απεργός πείνας πλέον ζυγίζει 35 κιλά και παρουσιάζει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές νευρολογικά συμπτώματα. Πριν την μεταφορά του στο νοσοκομείο, δήλωσε: “Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε, μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας, και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια.”

Αντανακλαστικά πραγματοποιήσαμε πορεία με στόχο το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλία, στη Αγία Παρασκευή. Η πορεία πλαισιώθηκε από περίπου 100 συντρόφια με συνθήματα και παρεμβάσεις με σπρέι στους τοίχους της γειτονιάς. Αμφότερα στόχευαν αφενός στην έκφραση αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους απεργούς πείνας και αφετέρου στην κατάδειξη του Νίκου Χαρδαλιά ως του βασικού υπαίτιου της οριακής κατάστασης.

Το σώμα της πορείας προσέγγισε και σε συνέχεια στάθηκε έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά με την προσωπική του φρουρά να αποχωρεί πανικόβλητη. Ο Νικος Χαρδαλίας με τη στάση του καταδικάζει από την πρώτη στιγμή τους απεργούς πεινας Αρίστο και Suzón σε θάνατο.

Την ιδια στιγμή που ο σύντροφος πεθαίνει, ο Χαρδαλιάς επιλέγει να ανοίξει μια ψηφιακή πλατφόρμα φακελώματος κατοίκων των προσφυγικων και να ανεβάσει ένα προκλητικό προπαγανδιστικό βίντεο ενάντια στον αγώνα και την κοινότητα κατειλημμένων προσφυγικών που αντιστρέφει την πραγματικότητα.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον αγώνα των προσφυγικών. Βρισκόμαστε δίπλα τους στην κλιμάκωση του αγώνα. Χαρδαλιά θα μας ξαναβρείς μπροστά σου».